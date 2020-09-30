سفير بكين بالقاهرة: أفريقيا أول المستفيدين من لقاحات كورونا الصينية

أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إن الدول الإفريقية تعتبر من أول المستفيدين من اللقاحات الصينية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن تكون جاهزة للتداول في سوق الأدوية العالمي، موضحًا أن الصين تحرص على مشاركة النتائج الخاصة بدراسات لقاحات فيروس كورونا مع هيئات الصحة الدولية، كما تلتزم بتقديم المساعدة بقدر الإمكان لمواجهة الفيروس.

وأضاف "ليتشيانج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الصين قدمت المساعدات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية، وتم إرسال فريق خبراء صينيين لـ30 دولة في العالم، والعديد من المستلزمات الطبية للدول والهيئات المعنية.

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة، أن بكين أرسلت لمختلف دول العالم 150 مليار كمامة طبية، و230 مليون نظارة واقية، وأجهزة التنفس الصناعي، وكواشف اختبار كورونا، وقياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، مؤكدًا التزام الصين بمواصلة تعزيز التعاون بين الصين والدول الإفريقية في كافة المجالات لاتخاذ الإجراءات الفاعلة لتجاوز التداعيات الاقتصادية بما يضمن التنفيذ السلس لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وعن التعاون الثقافي بين مصر والصين، أفاد أن الجانبين وقعا على مذكرة تفاهم لتدريس اللغة العربية اختياريًا في مدارس التعليم ما قبل الجامعي، ما يعكس عمق وقوة العلاقات بين الشعبين، ويجسد الرؤية الثاقبة للدولة المصرية تجاه دور الصين، لافتًا إلى إقامة 1700 شركة صينية تعمل في مصر، ما يتيح فرص عمل للشباب المصري، كما يعمل الجانبان على تحقيق التكامل فيما يخص تعليم اللغة الصينية، وتطوير المهارات الفنية، وإتاحة فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي لمصر.

وتعلّق بكين آمالا كبيرة على لقاحات محتملة من إنتاج الشركتين الصينيتين "سينوفاك بايوتك" و"سينوفارم"، لمجابهة فيروس كورونا.