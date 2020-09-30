الثقافة اليوم.. ندوة سفير الصين والاحتفاء بمحمود رضا والإسكندراني

تحفل أجندة الثقافة اليوم الأربعاء 30سبتمبر، بالعديد من الفعاليات الثقافية، حيث تستقبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث تستكمل العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي رئيسة القطاع، سلسلة أمسياتها الثقافية حيث تعقد الأمسية الثانية من مبادرة "علاقات ثقافية " والتي يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري بقاعة المجلس.

وتبدأ الأمسية بكلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ثم كلمة السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، وتليها كلمة السفير مجدي عامر سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويشارك في الندوة كل من: الدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور الصاوي الصاوي أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور علاء عبدالعزيز أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.

كما تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم، الاحتفالية الفنية المبتكرة بعنوان "ذكريات الكرنك" التى تنظمها دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر وتأتي استمرارا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبى محمود رضا وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر ومن اخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنة مساء في اليوم نفسه .

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية احتفالية فنية لتأبين الفنان الراحل سمير الإسكندراني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري علي مسرح مركز الجيزة الثقافي في تمام الساعة السابعة مساءً ويحيي الحفل فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.