الثقافة اليوم.. ندوة سفير الصين والاحتفاء بمحمود رضا والإسكندراني
كتب:
إلهام زيدان
06:37 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
تحفل أجندة الثقافة اليوم الأربعاء 30سبتمبر، بالعديد من الفعاليات الثقافية، حيث تستقبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث تستكمل العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقي رئيسة القطاع، سلسلة أمسياتها الثقافية حيث تعقد الأمسية الثانية من مبادرة "علاقات ثقافية " والتي يتم الاحتفاء فيها بدولة الصين، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري بقاعة المجلس.
وتبدأ الأمسية بكلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، ثم كلمة السفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، وتليها كلمة السفير مجدي عامر سفير مصر الأسبق بالصين مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويشارك في الندوة كل من: الدكتور محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور الصاوي الصاوي أستاذ الفلسفة بجامعة بنها وعضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور علاء عبدالعزيز أستاذ الدراما بأكاديمية الفنون ورئيس مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر، ويدير الندوة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.
كما تشهد الدكتورة ايناس عبد الدايم، الاحتفالية الفنية المبتكرة بعنوان "ذكريات الكرنك" التى تنظمها دار الاوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر وتأتي استمرارا لاحتفاء الثقافة المصرية بأسطورة الفن الشعبى محمود رضا وتقدمها فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة قيادة ورؤية موسيقية المايسترو هشام جبر ومن اخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنة مساء في اليوم نفسه .
وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية احتفالية فنية لتأبين الفنان الراحل سمير الإسكندراني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري علي مسرح مركز الجيزة الثقافي في تمام الساعة السابعة مساءً ويحيي الحفل فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب.