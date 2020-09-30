ترامب: لو كان بايدن الرئيس لزاد عدد المصابين بالفيروس "الصيني"

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أكد فيها أنه كان من الممكن أن يموت عدد أكبر من الناس بالفيروس "الصيني" لو كان بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

وكتب ترامب: "كان سيموت العديد من الناس بسب الفيروس الصيني لو كان (جو النائم) رئيسًا للولايات المتحدة، حتى أنه لم يكن يريد أن أغلق البلاد أمام الصين قبل شهرين، والآن قال إنني كنت على حق. ولكنني لم أقم بالأمر بالسرعة الكافية"، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

​وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، إن منافسه المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، خسر اليساريين بعد المناظرة التي جمعتهما.

والتقى الرجلان في أول مناظرة رئاسية بينهما، فجر اليوم الأربعاء، واستمرت المناقشات لمدة 90 دقيقة.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا أحد يريد (جو النائم) حتى اليسار الراديكالي"، مشيرا إلى أن بايدن خسرهم بعدما ظهر معه خلال مناظرة الأمس، وأنه تم وصفه بـ"الخاسر" من قبل السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز".

وناقشت المناظرة الأولى 6 موضوعات، لكل واحد منها 15 دقيقة، وهي: "السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات".

وتشتد الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

يرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

لم تحظ المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن بمتابعة سوى جمهور أصغر بكثير من الرقم الذي سُجل قبل أربع سنوات.

ووفقًا لبيانات أولية فإن نسبة مشاهدة المناظرة جاءت أقل من مناظرة 2016، إذ تابع نحو 28.8 مليون شخص شبكات البث الرئيسية مثل "إيه.بي.سي"، و"سي.بي.إس" و"إن.بي.سي" و"فوكس"، وهو رقم أقل بكثير من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على تلك الشبكات عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليون، وذلك حسب "رويترز" عن البيانات الأولية عن نسبة المشاهدة.