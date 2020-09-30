ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 826 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 826 جنيهًا، وذلك بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الماضية، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 942 و944 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 824 و826 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 706 و708 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و608 جنيهات.