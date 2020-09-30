أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-9-2020 في مصر

استقرت أسعارالذهب بمحلات الصاغة خلال بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر الحالي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، التي سجلت ارتفاعا.

وتقدم "الوطن"، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 938 و941 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 821 و823 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 704 و705 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و584 جنيهًا.

وقال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من التذبذب في أسعار الذهب، فهو لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال في تصريح لـ "الوطن"، إن الأونصة والسبيكة هي الأفضل في الاستثمار، ونصح المواطنين بتوجيه استثمارهم في السبائك بدلًا من المشغولات للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك لا يوجد عليها مصنعية وضريبة وقيمة مضافة.

وقدم سكرتير شعبة الذهب نصائح للمواطنين المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بضرورة اختيار مكان موثوق به للشراء، ويُفضل الشراء من صايغ تعامل مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء من قبل، وشدد نادي نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء لأنها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.

وأضاف أن الذهب هو الملاذ الآمن يتم الطلب عليه في حالة تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن الذهب يمكن أن يتعرض للتذبذب، للارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أن المواطن المصري، يضعه فى مقدمة أولويات استثماراته بسبب سهولة تداوله، للمدخرين ما دون الـ100 ألف جنيه، وهو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار الافضل، لكونه حافظاً للقيمة، ولا يحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها.

كما أوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة فى السبائك، وأعيرة 21 و24، حيث يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به فى شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، وذلك حتى لا يتم تعرضهم لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.

وعالميًا؛ استقرت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأونصة، وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1885.50 دولار للأونصة، ونزل مؤشر الدولار مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي، ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.