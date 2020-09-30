المالية: طرح السندات الخضراء يؤكد ريادة مصر ويحقق تنميتها المستدامة

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن مصر نجحت في طرح سند أخضر سيادي من الدولة، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو شيء ريادي مرتبط بوجود خطة قوية لمصر في مجال التنمية المستدامة، وتحقق فيها الكثير.

وأضاف "كجوك"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مصر نجحت في السير بخطوات هامة في مجال السندات الخضراء، وذلك الطرح هو طرح افتتاحي يصنع الريادة لمصر، موضحا أن مثل ذلك يفرض على الدولة وجود إطار جيد نحو التنمية، وهو ما يعطي إشارة للمستثمرين بالخارج والداخل، بأن مصر لديها خطة واعدة في المجال الاستثماري ولتمويل مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.

وأكد أن ذلك يؤهل مصر للوصول لحجم أكبر من المستثمرين، الذين يملكون سيولة كبرى، لم يستثمروا من قبل في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا حاليا أكثر من 17 مستثمر بالسندات الخضراء لأول مرة بعد طرحه، وهي المرة الأولى لهم في الاستثمار بمصر، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في مصر: "تم الاكتتاب من أكثر من 100 مستثمر، وكنا طرحين 500 مليون دولار في بداية الطرح، وجالنا أكثر من 3.3 مليار دولار، وده أدي فرصة للجهة الطارحة بأن تخصص تلك الأموال لأكثر مستثمرين طويلي الأجل".

وأشار إلى أن ذلك الطرح، لا يعد نجاح للحكومة وحدها، ولكنه جاء مع وجود سعر مرجعي لكل الجهات العامة والخاصة في مصر، وهناك توقع بوجود جهات كثيرة ترغب في الأطروحات الشبيهة من المستثمرين في مصر.

وتابع: "عندنا مجموعة مشروعات اتوافق عليها وتم مراجعتها بحوالي 2 مليار دولار بتتنوع في الطاقة المتجدده والمونوريل وإدارة المخلفات والصرف الصحي والنقل النظيف والمدن الجديدة والحديثة وبعض المشروعات الأخرى المرتبطة بالحد من التلوث والانبعاثات المضره، وفيه مجموعه كبيرة متنوعه تصل المحفظة اللي بدأنا بيها لما يقترب من 2 مليار دولار".

وفند: "الـ7 شهور اللي فاتت كان فيه مجموعة كمل كبيرة من كل الجهات الحكومية المعنية وصولا بالطرح، وتم عقد مقابلات مع المستثمرين وإعداد أوراق للعرض، وعرضنا رؤية وإصلاح مصري في مجال يؤكد ريادتانا في القارة مع مجموعة من المستثمرين والمتخصصين في هذا الأمر، وطرحنا برنامج دولة طموح جدا قدم بشكل سليم وفيه رغبة كبرى لعقد نقله نوعيه في كافة المجالات، وده المكسب الأكبر للطرح".