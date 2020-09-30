لافروف يناقش مع ممثل الاتحاد الأوروبي وقف إطلاق النار في قرة باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، ضرورة الوقف الكامل والفوري لإطلاق النار في إقليم قرة باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان للوزارة، "تمت مناقشة الوضع في منطقة النزاع في قرة باغ.. وتم التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل والفوري، وإظهار أطراف النزاع والدول الأخرى أكبر درجات من ضبط النفس".

وأعرب الطرفان عن دعمهما للبيان الخاص لرؤساء مشاركين في مجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر بتاريخ 27 سبتمبر، والذي يدعو الأطراف المتنازعة لوقف التصعيد.

ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بسبب إقليم "قرة باغ" يومه الرابع، في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994، وبدأت المعارك بين الطرفين منذ الأحد الماضي، وأوقعت نحو 100 قتيل على الأقل، بعضهم من المدنيين.

فيما عبر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء الاشتباكات في الإقليم التي تهدد باندلاع حرب شاملة بين أرمينيا وأذربيجان.