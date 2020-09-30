بسبب "كورونا"..35 مليون دولار استثمارات مرتقبة بقطاع المنتجات الصحية

تستقبل سوق المنتجات الصحية استثمارات تقدر بـ35 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد الطلب داخل القطاع على خلفية أزمة "كورونا". وعقدت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات العاملة في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي، اليوم مؤتمراً صحفياً عبر تقنية زووم للإعلان عن خطة استثماراتها وتوسعاتها الجديدة في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين، جيمس مايكل لافيرتي إن المجموعة تعتزم التنوع بمحفظة منتجاتها في مصر بضخ استثمارات تقدر بحوالي 35 مليون دولار لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل الأزمة الصحية الراهنة."

وأضاف لافيرتي: "بامتلاكنا 4 مصانع على درجة عالية من التطور، وقرابة 1000 موظف كفء، بجانب أسطول مكون من 350 سيارة و35 منفذ توزيع، ستتوسع فاين القابضة في السوق المصرية خلال العام القادم".

وقال المدير العام والرئيس التجاري لمجموعة فاين الصحية القابضة بمصر، أحمد الفخراني، إن المجموعة نجحت في الاستحواذ على 33% من حصة السوق المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثلت في حيازة ثلث حصة السوق من المنتجات الورقية الصحية، وحصة النصف لحفاضات كبار السن و12% من حصة حفاضات الأطفال."

وأكد أن مصر تعد إحدى أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإن المجموعة تسعى لتحويل مصر إلى مركزاً تنافسياً للتصدير بفضل وصول المنتجات المصنعة محلياً إلى 28 دولة حول العالم، بجانب السعى نحو التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية التي تجمعها شراكات تجارية مع مصر.

وقالت المجموعة إنها قامت قبل الموجة الأولى من جائحة كورونا، بوضع استراتيجية محكمة لإدارة الأزمة تهدف إلى تأمين عملياتها الإنتاجية بكامل كفائتها في ظل تداعيات الجائحة وتفادي قصور الإمدادات بتخزين كميات كافية من المواد الخام مسبقاً مع توسيع قاعدة مورديها.