"فاين القابضة" تتبرع بشحنة منتجات ورقية لمستشفى الحميات لمواجهة كورونا

ذكرت مجموعة "فاين الصحية القابضة"، العاملة في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي، أنَّها قررت مساندة الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال دعم مستشفى الحميات بالعباسية بكميات ضخمة من منتجاتها الورقية المعقمة، حيث سيتم تقديم المواد على عدة مراحل.

وأكّدت المجموعة، في بيان لها اليوم، إنها وفرت منتجاتها الورقية المعقمة التي تقضي على البكتيريا الدقيقة والفيروسات، مما يسهم في تقديم منتجات معقمة بنسبة 99% وبالتالي توفير أعلى معايير الحماية الممكنة لمستخدميها بوجه عام والطاقم الطبي على وجه الخصوص.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة جيمس مايكل لافيرتي، إن مجموعته كانت حريصة على أن تسخر منتجاتها لحماية الطواقم الطبية من "الجيش الأبيض"، موضحا أنَّ مساهمات فاين تأتي ضمن صندوق الإغاثة الذي أسسته المجموعة بقيمة مليون دولار لتعزيز الدعم الموجه للمجتمعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تجاوز الأزمة.