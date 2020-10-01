شاب يقتل جدته في أسوان بسبب خلافات على الميراث

شهدت قرية الكلح بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء أمس الأربعاء، جريمة قتل بشعة، حيث أنهى شاب حياة جدته لخلافات على الميراث.

وكان اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بمقتل سيدة مسنة فى ظروف غامضة، وعقب انتقال رجال المباحث، تبين أن المجني عليها تدعى "ز. ع . ط" 80 عاما، مقيمة بذات العنوان، وأن حفيدها هو مرتكب الجريمة، بسبب خلافات على الميراث.

وكانت مديرية أمن أسوان، أصدرت بياناً بمجهودها اليومي فى تنفيذ الأحكام وضبط القضايا التموينية ومخالفات المرور، حيث نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات بمراكز محافظة أسوان الـ5 " أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب البيان الإعلامي الصادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، "تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 2 متهمين وبحوزتهما سلاح ناري وكمية من البانجو تزن 2.700 كيلو جرام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 608 أحكام على النحو التالي: "113 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، و370 أحكام غرامات، و106 أحكام المخالفات".

وتابع البيان، في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية، على النحو التالي: "7 قضايا مخالفات المخابز البلدى، و10 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا عدم حمل شهادة صحية"، وضبط 273 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي: "في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل ـــ دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي أفيون ـــ حشيش وبانجو، وتحرير 38 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 43 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 81 مخالفة متنوعة".