مقتل 7 عناصر إجرامية وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطوة، في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، فيما أُصيب أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأنَّه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية، والمحكوم عليهم الهاربين، شارك قطاع الأمن العام بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان بتحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو، حيث تمّ إعداد مأموريتين في توقيت متزامن.

العناصر الإجرامية حاولوا الهرب مع اقتراب قوات الأمن.. وضبط طلقات نارية ومخدرات وبنادق آلية

واستهدفت المأمورية الأولى تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، والسابق اتهامهم في عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح – مخدرات – شروع في قتل) حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، وعُثر بداخل السيارة على (4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلوجراما").

كما استهدفت المأمورية الثانية، تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجري داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة، والذي حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرع (3 من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق ناري بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى، وعُثر بموقع التعامل على (3 بنادق آلية - فرد خرطوش - إضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "15 كيلو" وكذا ميزان يستخدم في الإتجار بالمواد المخدرة).