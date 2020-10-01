انطلاق أول رحلة بالفنادق العائمة ومرورها أسفل "كوبري كلابشة" بأسوان

انطلقت الباخرة السياحية "أمواج"، في أولى رحلاتها النيلية السياحية بين الأقصر وأسوان، وهي أول باخرة سياحية تحصل على ترخيص باستئناف العمل بعد استيفائها الشروط وضوابط السلامة.

وتعتبر الباخرة "أمواج"، أول فندق عائم يمر أسفل كوبري "كلابشة" الجديد على النيل لتعلن عن نجاح أول تجربة مرور للفنادق العائمة أسفل الكوبري الجديد، حيث أقلت الباخرة سائحين سويسريين من الأقصر إلى أسوان في أول رحلات السياحة النيلية بعد توقفها في أعقاب أزمة كورونا.

ومن جانبه رحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالفوج السياحي المتواجد على الباخرة والذي يضم سائحين من جنسيات سويسرية وأمريكية للاستمتاع برحلتهم النيلية بين الأقصر وأسوان في مستهل الموسم السياحي الحالي.

وقدم محمد ربيع مدير الباخرة أمواج، الشكر الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار والسلطات المعنية على جهودهم في العمل على تيسير العودة إلى ممارسة النشاط السياحي والسياحة الثقافية مع اتباع إجراءات السلامة بخصوص جائحة كورونا، لافتا أنه تم منح رخصة معاودة استقبال الأفواج السياحية والإبحار للباخرة السياحية "أمواج ليفنجستون" بعد أن استوفت كل شروط السلامة المطلوبة.