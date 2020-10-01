وزير التعليم: مناهج الابتدائي بلا امتحانات.. مش عاوزين نرعب الطفل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، جعلت الوزارة تُعجل باستخدام التكنولوجيا في المنظومة، ولكن في نفس الوقت كانت الوزارة قد صنعت بنية تحتية في الثانوية العامة استفادت منها الوزارة كثيرًا في أزمة كورونا، وكذلك مراحل أخرى كثيرة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أنه في مارس الماضي ومع وقف الدراسة، قامت الوزارة بعمل أشياء جديدة في وقت قليل للغاية مثل أدومودو والفصول الافتراضية، وكل ذلك بإمكانيات الوزارة والكوادر الموجودة بها.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه متفاءل جدًا بالمناهج الجديدة للطلاب من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، "لو المعلم مدرب على مستوى عالي جدا سيستفيد الطالب من هذه المناهج، المنتج النهائي هو حصيلة المناهج مع طريقة التدريس مع دور المعلم مع ولي الأمر عشان ناخد أحسن نتيجة ممكنة".

وأوضح أن هناك جزءا آخر مرتبط بقناعة المواطنين وفهمنا للتغير، فمناهج المرحلة الابتدائية مصممة أن لا تكون هناك امتحانات تقليدية، "مفيش امتحانات، مش عاوزين نربي الأطفال على الرعب من الامتحان ولا يشتغل في الفصل عشان الامتحان، إنما يشتغل في الفصل عشان التعليم وليس الامتحان".

وتابع: "دور ولي الأمر أكبر، أنه يقود الطالب حوالين الكتاب والمحتوى في السن ده، كل ما دربنا المعلم وتفاعل ولي الأمر معانا، التغيير الثقافي مسألة وقت".