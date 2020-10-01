تفاصيل ليلة مرعبة في "العزبة المسحورة".. بدأت بفرح وانتهت بحرق سيارتين

يوم الجمعة الماضية، كانت الفرحة كبيرة في عزبة "عفيفي"، التابعة لقرية "الرحمانية" مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لفرح "وهبة"، حيث تجمع أهالي العزبة لمشاركة العريس فرحته في الخيمة التي أقامها أمام منزل الزوجية، ووصل صوت أغاني الـ "دي جي"، لكل أنحاء العزبة الصغيرة والتي يقدر عدد البيوت بها بالعشرات.

تحول الفرح بعد حضور "الساحرة ظاظا"

عاشت العزبة أجواء فرح ورقص وشرب العصائر والمثلجات والمشروبات الساخنة من عمال البوفيه، وحضر العريس وجلس في الكوشة بجوار عروسته في تلك الليلة التي كان ينتظرها منذ زمن، وظلت تلك الأجواء السعيدة، والبعض يتبادل الرقص، حتى حضرت سيدة مشهورة في العزبة بأعمال الدجل اسم الشهرة لها "ظاظا" والتي أخرجت 50 جنيها وأعطتها لأم العريس" نقطة"، وبمجرد أن أخذتها منها، سقطت على الأرض مغشيا عليها.

فوجئ أهالي الفرح بتوزيع "عصير تمر هندي" بالفرح وهو شئ غير معتاد في مثل تلك المناسبات في العزبة، واعتقدوا أنها موضة جديدة، فشربوا منه، ولم تمر سوى دقائق حتى تحول الفرح إلى الإصابة بحالات هستيرية بين المعازيم، بين شد شعر وتبادل الضرب، رغم أنهم أقارب ولا يوجد أي خلاف فيما بينهم، حتى العريس بدأ يجذب العروسة ليمشي من المكان حتى قطع فستانها "حسب روايته" .

8 معازيم يصابون بحالة هستيرية والاستعانة بثلاثة مشايخ

وصلت الحالات الهستيرية التي طالت الحاضرين في الفرح إلى 8 حالات، وكل أصابع الاتهام في العزبة اتجهت نحو "ظاظا" التي اشتهر عنها الدجل والاستعانة بالدجالين، وبحث أهالي العزبة عن حل للسحر الذي تعرضوا له فأحضروا أحد المشايخ، والذي تمكن من السيطرة على الحالات الهستيرية للأهالي، إلا أنه بمجرد أن غادر العزبة عاد الأهالي للحالة الأولى التي كانوا عليها، فأحضروا شيخين آخرين.

وخلال محاولات الأهالي السيطرة حالات الهستيريا، وفي اليوم الرابع، فوجئوا بسيارة تدخل العزبة وتتجه إلى بيت "ظاظا"، ويعرف أهالي العزبة أنه دجال، فتجمع عدد منهم وأشعلوا النار في السيارة، وامتدت النار إلى سيارة صاحب البيت، وانتقلت الشرطة وقوات الإطفاء إلى المكان وسيطروا علي الحريق.

العروسان في النيابة

حدث كل هذا والعريس في بيته مع عروسته، حيث عزل نفسه تماما عن أهل العزبة يريد أن ينسى ما حدث في فرحه، إلى أن فوجئ بالشرطة تطرق عليه بابه لتسأله فيما حدث بالفرح، وتستدعيه للنيابة هو وعروسته لسؤالهم فيما حدث، وذلك بعد القبض على 8 من أهالي العزبة بعد أن وجه لهم أصحاب السيارتين اتهامات بحرقهما.

كل حديث أهل العزبة والقري المجاورة لم يتوقف عما حدث في ليلة الفرح، وخاصة أن شباب قرية الرحمانية أخرجوا الكثير من السحر الشعوذة من مقابر القرية في حملة لهم لتطهيرها من أعمال السحر والشعوذة وتعاملوا معها بالطريقة الشرعية لإبطالها، بحسب رواياتهم.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بتجمهر أهالي عزبة عفيفي، التابعة لقرية الرحمانية بدائرة المركز، وإشعال النيران في سيارتين تابعين لزوجين في العزبة يعملان في أعمال الدجل والشعوذة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء السيارتين فيما تولى ضباط المباحث تفريق المواطنين، وانتقل المقدم أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بسيارتين بعد تجمهر أهالي العزبة لغضبهم من صاحب البيت وزوجته واتهامهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة التي أمرت بحبس 11 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبإعادة عرضهم على قاضي المعارضات أمر بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.