مدير صحة ميت غمر: لم اُستبعد من انتخابات "النواب" بسبب تحليل المخدرات

أكد الدكتور أحمد الطوبجي، مديرإدارة الصحة بميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وأحد الذين اُستبعدوا من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية بسبب ثبوت إيجابية تحليل تعاطي المخدرات، والذي أُجري للمرشحين خلال الكشف الطبي، أنه لم يُستبعد بسبب المخدرات، لكنه اعتذر عن خوض الانتخابات قبل 3 أيام.

وأضاف "الطوبجي" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تظلم ضد التحليل الأخير، وأنه كطبيب يؤكد أن التحليل الأول الذي أُجري له غير دقيق، وأن كل من تناول مسكنات أو أدوية مهدئة خرج تحليله إيجابيًا، لافتًا إلى أن كل هؤلاء قدموا تظلمات مع شهادات طبية ثبت خلوهم من المخدرات.

وشدد "الطوبجي" الذي يعمل طبيبًا للأمراض الباطنة، على أن تحليل المخدرات يختلف عن التحليل الذي أُجري للمرشحين، مضيفًا "اللجنة أكدت لنا أن التحليل غير مؤثر، ولكنا فوجئنا بما حدث، والمؤكد أن التحليل ليس للمخدرات ولا حشيش أو أي مخدرات كما ادعى البعض، فالمخدرات لها تحليل مختلف عن التحليل الذي يُجرى للمرشحين".

وأوضح أنه لم يُستبعد بسبب تحليل المخدرات، حيث سيتظلم من هذا القرار، ولكنه أعلن نيته الاعتذار، وآثر الابتعاد في النهاية، معلنًا عدم ترشجه لانتخابات مجلس النواب.

وكانت إحدى المحاكم بالدقهلية قد أعلنت أكثر من 17 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب باستبعادهم من الماراثون الانتخابي بسبب إيجابية تحليل المخدرات الذي أُجري خلال الكشف الطبي، ما ترتب عليه طعن عدد كبير منهم على التحليل، وثبت بعد ذلك خلوهم بالفعل من أي مواد مخدرة.