عضو "العليا للحج": أسعار العمرة قد ترتفع عن العام الماضي

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن كل المصريين متشوقون للعمرة، ولكننا نريدها عمرة آمنة دون التسببب في أي ضرر لأي أحد، فالكثيرون لم يستطيعوا أداء العمرة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبالتالي فإن إعلان السعودية لعودة تدريجية للعمرة هي مرحلة تجريبية، لاختبار المردود من عدة نواحي أهمها الصحية.

وأضاف "ترك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "CBC" ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المملكة ستحدد مواعيد العمرة وفقا لجدول معين، لافتا إلى أن السعودية يهمها الإجراءات الصحية، وبالنسبة لمصر فإن القناة الشرعية للحج والعمرة هي وزارة السياحة.

وأعرب عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن شكره للحكومة على إنشاء بوابة الحج والعمرة، والتي تراقب عليها الدولة من خلال وزارة السياحة لحماية المواطنين، موضحًا أنهم يرغبون في معرفة الشروط التي تضعها المملكة العربية السعودية للعمرة هذا العام، والتي أعلنت أنها ستكون في نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك إجراءات جيدة في مصر والسعودية.

وأوضح "ترك"، أن أسعار العمرة قد ترتفع عن العام الماضي، وبالتالي ليس كل الذين كانوا سيسافرون للعمرة في العام الماضي، قادرون على السفر للعمرة هذا العام، نتيجة تقليل عدد المقيمين في الفنادق، وتكلفة الخدمات الصحية الجديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وأنه سيتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيتم عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.