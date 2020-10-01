نائب بني سويف: انتهاء أزمة العمال المفصولين بمصنع تجفيف الخضراوات

أعلن الدكتور عبدالرحمن برعي عضو مجلس النواب، عن محافظة بني سويف، عن انتهاء أزمة عمال مصنع تجفيف الخضراوات "مصنع البصل"، عقب إقدام إدارة المصنع على إنهاء خدمة 186 عاملا.

وقال "برعي"، "عقدنا جلسة تسوية بحضور وفد من المصنع ووكيل وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، وعدد من عمال المصنع، بمقر وزارة القوى العاملة وتحت رعاية الوزير ومحافظ بني سويف وبحضور 3 نواب عن محافظة بني سويف، وهم عبدالحكيم مسعود ومحمود عزت أبو عزوز، وانتهى الأمر إلى الاتفاق على عدد من الأمور والبنود التي تكفل حق العمال".

وأضاف: "اتفقنا على التزام إدارة الشركة بصرف أجر شهرين عن كل سنة خدمة لكل عامل من المتضررين، وذلك على الأجر الشامل، كذلك الالتزام بصرف مهلة إخطار شهرين أو ثلاثة أشهر على الأجر الشامل لكل عامل، وذلك بحسب سنوات الخدمة، وصرف بدل رصيد الأجازات السنوية المستحقة لكل عامل، وحذف جملة (ممنوع التقاضي) من إخلاء الطرف الخاص بهؤلاء العمال، وكذلك التزام الشركة في حالة احتياجها للعمل بنفس التخصصات أو الوظائف بـأن تكون الأولوية لهؤلاء العمال أياً كانت طريقة التعاقد".

كما تضمنت جلسة التسوية الاتفاق على من يقوم من العمال بإثبات السنوات السابقة على التأمين عليه فسوف يحصل على التعويض المنصوص عليه قانونا.

وكان عدد من عمال أحد مصانع تجفيف الخضروات بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة شرق النيل ببني سويف، يقدر بـ 186 عاملا، قد تقدموا بشكوى إلى مديرية القوى العاملة في بني سويف، يتضررون فيها من قرار الاستغناء عنهم، دون إبداء للأسباب.