محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة سوق ترعة البوصة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير أعمال الرصف الخاصة بتطوير وتأهيل سوق ترعة البوصة بمدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق داخل المدينة، والتي يتم تنفيذها من خلال عدة محاور أساسية تستهدف إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية، وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية، والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية.

وتابع المحافظ أعمال الرصف التي تقوم بها مديرية الطرق والنقل وتشمل رصف الطرق الداخلية الواصلة بين الباكيات، تمهيدا لنقل الباعة إلى السوق الذي يتكون من 110 باكيات من المقرر طرحها لتجار الخضار والفاكهة القطاعي، بجانب تخصيص جزء منها لتجارة الجملة، علاوة على وجود 8 محلات تجارية في اتجاه الخارج للشارع المجاور للسوق.

ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل في أعمال تطوير وتأهيل السوق المقام على مساحة 4100 متر نظرا لأهميته، والذي كان يعتبر أحد أصول الدولة غير المستغلة منذ إقامته من 20 عاما، مشيرا إلى أن تشغيل السوق سيمثل انفراجة كبيرة في مجال القضاء على الأسواق العشوائية التي تؤثر بالسلب على الحركة المرورية، والصورة الحضارية للمدينة، حيث سيوفر أماكن حضارية ومجهزة للبائعين بدلا من افتراشهم الأرض وتعديهم بشكل عشوائي على الأرصفة، موضحا أنه من المستهدف أن يستوعب السوق بعد تشغيله التجار بالأسواق العشوائية بالمنطقة: جسر إسلام، علي مصباح وترعة البوصة، مشددا على أهمية استدامة عوامل الاستمرارية بالمكان من خلال توفير كل التسهيلات بالسوق، ومد خطوط السرفيس إلى السوق بالتنسيق مع المرور وغيرها من الإجراءات المطلوبة لذلك.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعميد وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.