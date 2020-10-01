أحمد حلمي يعلق على بوستر فيلم منى زكي: "ليا كلام تاني مع اللي كتفك"

حرص الفنان أحمد حلمي، على تهنئة زوجته الفنانة مني زكي، على فيلمها الجديد "الصندوق الأسود". المنتظر عرضه قريبا.

ونشر "حلمي" بوستر الفيلم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل "إنستجرام" والذي تظهر فيه مني زكي ويبدو عليها آثار اعتداء.

وعلق النجم أحمد حلمي، على صورة زوجته مازحا: "بالنجاح والتوفيق وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".

أطلقت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، وبطولة الفنانة منى زكي، الملصق الدعائي للفيلم، تمهيداً لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.وبدت ملامح الذعر على ملامح منى زكي في الملصق، وظهر وجهها ملطخًا بالدماء في إشارة إلى تعرضها لاعتداء جسدي.

وتتعرض مني زكى لمحاولة سرقة منزلها في مطلع أحداث الفيلم، حيث تحاول إنقاذ نفسها والفرار منه، وتتوالي الأحداث في أجواء من الإثارة والتشويق.

وتعود مني زكي للسينما بهذا الفيلم بعد غياب 4 أعوام، ويشاركها البطولة كل من محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وأسماء جلال، وسيناريو وحوار أحمد الدهان، وإنتاج شركتي "سينرجي" وأفلام مصر العالمية.