قررت جهات التحقيق، حبس عصابة الإتجار في الأعضاء البشرية بالإسماعيلية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغا بقيام الأهالى بضبط 4 أشخاص بدائرة القسم) حال محاولتهم خطف طفلة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط 4 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم - لأحدهم معلومات جنائية، وبمناقشتهم قرروا بتعرفهم على شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"، وقاما بتجميعهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" كمتبرعين بالكلى بمقابل مادى وتسكينهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبى والتحاليل الخاصة بهم، لكن انتشرت شائعة بين الأهالى بتواجدهم بقصد اختطاف الأطفال والإتجار بأعضائهم، مما دعا الأهالى لضبطهم والتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصاباتهم على النحو السالف ذكره.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته اعترف بتورطه وآخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية، كما أضاف بأن باقي أعضاء الشبكة (عامل، نجله - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، ربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة)، فضلاً عن قيامهم بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المتبرعين راغبى بيع أعضائهم البشرية نظير مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه، وكذا إستقطاب مرضى الفشل الكلوى مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين "100إلى 150 ألف جنيه"، فضلاً عن تحرير إيصالات أمانة للمتبرعين لإجبارهم على عدم التراجع عن إتمام العملية الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى تولى إثنين من عناصر الشبكة السير فى الإجراءات القانونية والطبية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، واقتصار دوره على التنقل صحبة المتبرعين والسير فى كافة الإجراءات المشار إليها وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وبمناقشة الضحايا المتبرعين أيدوا ذلك.

تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المتهمين حال تواجده بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن استهداف وضبط المتهمان الآخران، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.