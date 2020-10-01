الذهب يعاود الارتفاع وعيار 21 بـ840 جنيها

عاوت أسعار الذهب ارتفاعاتها بقيمة 5 جنيهات، مع بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، عقب تراجع وُصف بالمؤقت أمس.

وسجل الذهب عيار 24 اليوم محليًا نحو 960 جنيهًا، مقابل 960 جنيهًا أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 840 جنيهًا، وعيار 18 نحو 720 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.723 جنيه.

وأرجع الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع إلى سعرالأوقية، لتصبح 1890 دولارًا مقابل 1885 دولارًا أمس، لافتًا إلى أنَّه رغم التذبذب في البورصات العالمية والأسواق، لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خصوصًا بعد تدهور الاقتصاد، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، أنَّ عام 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكّدًا أنَّ السوق المحلية تتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمية، إذ أنها المتحكمة في الأسعار.

وأرجع نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، الارتفاع إلى المضاربين.

ودعا "نجيب" المواطنين إلى ضرورة شراء الذهب في أوقات الانخفاض، مشيرًا إلى أنَّ الأيام الماضية شهدت انتعاشة كبيرة على شراء السبائك والمشغولات الذهبية لعياري 21 و24، من جانب عددٍ من المواطنين.

جدير بالذكر أنَّ عددًا من الوكالات قد أكّدت اتجاه الذهب عالميا صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنواتا مس ، إذ دفعه الدولار القوي للانخفاض يوم الأربعاء مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.18 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3% منذ بداية الشهر الجاري فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% ويمضي صوب تحقيق أكبر مكسب شهري منذ يوليو 2019، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال هان تان محلل السوق لدى "إف.إكس.تي.إم " مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار"، مضيفًا أنَّ العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليًا.

وتابع: "إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع المقبلة".