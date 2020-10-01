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الاستثمار تعتمد ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين غير المصريين بمصر

إقامة 5 سنوات تُجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع

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الوطن
09:14 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
الهيئة العامة للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثماري، وفقًا للضوابط الجديدة، الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.

وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنَّ اعتماد تلك الضوابط يأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقاً لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.

وأشار "عبدالوهاب، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ تلك الضوابط من شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل.

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