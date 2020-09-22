السيسي: نكافح مظاهر العنف ضد المرأة ونعمل على الاستثمار في الشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تبذل جهودًا لتمكين المرأة المصرية ومكافحة مظاهر العنف ضدها بكافة أشكاله والدعوة لتجديد الخطاب الديني وتأكيد حرية العقيدة وبناء دور العبادة دون تفرقة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تعمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والاستثمار في الشباب لا سيما إدماجهم في عملية صنع القرار وإقامة حوارات مباشرة معهم من خلال منتديات الشباب الدورية وتنفيذ مبادرات تأهيل وتدريب الشباب للمشاركة الفعالة في العمل العام.

وانطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية، وهي قمة افتراضية تتناول أزمة جائحة كوفيد-19، ويتناوب فيها قادة العالم إلقاء خطاباتهم.