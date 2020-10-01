تطهير البالوعات استعدادا لفصل الشتاء بأحياء بور سعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد، حملاتها لتطهير وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي،اليوم، تحسبا لاستقبال موسم الشتاء.

تابع فوزى الوالي، القائم بأعمال رئيس حى الزهور، أعمال الإدارة الهندسية "الطرق" من صيانة وتطهير بالوعات الأمطار بشارعي المناخلي وعبد الحليم محمود، ومناطق عمر بن عبد العزيز العادي وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب.

قامت إدارة الطرق بحملات متعددة في حي الشرق، بتوجيهات من العميد نعمان على رئيس الحي، وإشراف عصام فؤاد، المشرف العام، وأشرف الدسوقى مدير إدارة الطرق، لرفع منسوب شوارع أبو الفدا و23 يوليو بجوار بنك c l b ومرورا بشارع طرح البحر من صلاح سالم حتي النجيلة وشارع سيد درويش، بالإضافة إلى تطهير بالوعات الأمطار بشارع الجمهورية من 23 يوليو حتى صفية زغلول.

وأعلن رئيس الحي، أن العمال يجرون جهودا مكثفة لاستكمال أعمال التطهير من الرمال والمخلفات في باقي المناطق، موضحا أنه يتم تعبئة الرمال والمخلفات الناتجة عن التطهير بشكاير لسهولة رفعها والحفاظ على نظافة الشوارع، في إطار الاستعدادات للموسم الشتوي.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع مياة الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور اللواء أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى والمهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه بأشغال مياه هيئة قناة السويس.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد، في إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، للتخلص من مشكلات الصرف الصحى واستيعاب المشروعات الجديدة، وتذليل أي عقبات خاصة بمشروعات المنطقة الصناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة قناة السويس، ممثلة في قطاع الأشغال لتنسيق وتنميط الخدمات بالمنطقة، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات في قطاع الصرف ومياه الشرب بمنطقة القابوطي الجديد التي تعد من المناطق الواعدة.