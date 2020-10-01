تجديد حبس تشكيل عصابي يستدرج الرجال بالسويس لسرقتهم

قررت النيابة العامة بالسويس، تجديد حبس أثنين من السيدات وأثنين من شركائهم الرجال 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عدد من الشقق السكنية، بعد استدراج رجال أصحابها، وقيامهم بسرق الأموال والممتلكات.

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي، وأكدوا أنهم كانوا يسرقون الشقق السكنية بعد القيام باستدراج الرجال ممن يرغبون في إقامة علاقة بالسيدات، وبعد الذهاب إلى الشقة السكنية يقومون بتنفيذ عمليات السرقة.

كان مدير أمن السويس، تلقي إخطارا بقيام شخص بالإبلاغ عن تعرض منزلة بحي الأربعين لسرقة مبالغ مالية.

وبقيام ضباط المباحث الجنائية بإجراء تحريات أمنية، تبين أن من يقوم بالسرقة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص.

ألقت قوات الشرطة على السيدات المتهمين، واعترفوا على شركائهم مرتكبي جرائم السرقة، مؤكدين أنهم قاموا بسرقة ثلاث من الشقق السكنية بمناطق مختلفة.

حرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين الى النيابة العامة بالسويس التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.