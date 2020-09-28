أهالي قرية بالخانكة يربطون "لصا" في عمود نور.. حاول سرقة توك توك

أحبط محموعة من أهالى قرية "عرب العليقات"، دائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية، محاولة سرقة "توك توك"، من قائده، والقبض على اللص قبل هروبه.

قام اللص بإلقاء مادة حارقة "شطه"، على وجه السائق، الذي استغاث بالمارة فأسرعوا لنجدته وأمسكوا اللص، وانهالوا عليه ضربًا، وقاموا بربطه على عمود إنارة لحين حضور القوة الأمنية.

جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم، وسؤال شهود الواقعة والمجني عليه، وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، إخطارا بتلقي الأجهزة الأمنية فى مركز الخانكة، بلاغًا من الأهالى يفيد ضبط لص أثناء قيامه بسرقة "توك توك"، من قائده بعد أن ألقى على وجهه "شطة".

أخطر اللواء فخر العربى مدير الأمن والعميد حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة، بقيادة المقدم أحمد سامي عفيفي، رئيس مباحث المركز، والتي وجدت المتهم مربوطًا على عامود إنارة، عن طريق الأهالي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استقل التوك توك، بصحبة المجنى عليه، بحجة توصيله بمنطقة "عرب العليقات"، وقام بإلقاء مادة حارقه " شطة" على وجه السائق بغرض سرقة التوك توك إلا أن المجنى عليه استغاث بالمارة فأسرعوا بالإمساك بالمتهم وضربه ثم ربطه بحبل على عمود إنارة واستدعوا الشرطة للقبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسه.

أدلي المتهم بأقواله في محضر الشرطة حيث أعترف بشروعه في سرقة مركبة التوك توك من قائدها بإستخدام الشطه مشيرًا أنه استقل المركبة مع المجني عليه بغرض إستدراجه لمكان بعيدا لسرقته إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة، بعد ما حاول الهرب منهم ولكنه لم يفلح.