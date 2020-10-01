معاقبة 7 مسؤولين بحي غرب مدينة نصر لتسهيلهم الاستيلاء على أراضي الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 205 لسنة 58 قضائية عليا، بمجازاة 7 مسؤولين بحي غرب مدينة نصر، بينهم 2 من رؤساء الحي السابقين، بعد ثبوت تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، واستغلالها في إقامة مشاتل وساحات انتظار سيارات عليها دون وجه حق.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنّ المتهم الأول "م.ع" رئيس حي غرب مدينة نصر التابع لمحافظة القاهرة، سهّل قبل إحالته للمعاش استيلاء 13 مواطنا: هشام مصطفى علي، سهير محمد حسانين، صباح أحمد محمد، منال كمال سيد، أشجان أحمد عبدالحميد، وائل حسين جيارة، علي حلمي محمد، خالد عبدالحميد أحمد، حازم محمد أحمد، مصطفى محمد أحمد، محمد إبراهيم مدبولي، محمد توفيق أحمد، محمود إسماعيل محمد، على أراض من أملاك الدولة ووافق على استغلالها مشاتل رغم عدم اختصاصه بذلك وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون اتباع الإجراءات القانونية.

واستندت المحكمة في حكمها، إلى اعتراف المتهم بأنّه رخص للمواطنين بإقامة مشاتل على أراضي الدولة، رغم عدم صدور تفويض له في هذا الشأن من محافظ القاهرة باعتباره السلطة المختصة في هذا الشأن، فمن ثم يكون قد تنكب الطريق السوي بشأن استغلال الأراضي، ما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، والمتمثل في عدم طرحها في مزايدات وصولا لاستغلالها بأعلى سعر ممكن، وهو ما يشكل ذنبا إداريا في حقه.

ووافقت المتهمة الثانية "ف.ص"، رئيس حي غرب مدينة نصر، قبل إحالتها للمعاش، على استغلال المواطنة فايزة فارس جزءا من المشتل المنتفعة به بشارع صادق جوهر كساحة انتظار سيارات، رغم عدم اختصاصها بذلك وبالمخالفة لقرار التقسيم، وأصدرت أمرا لمدير الساحات برفع سعر مقابل الانتفاع بالمخالفة للقانون ولم تتخذ الإجراءات القانونية حيال استيلاء المواطنة فايزة فارس على المشتل، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال استيلاء المواطن هشام مصطفى، على قطعة أرض من أملاك الدولة وإقامة مشتل عليها، وسهلت للمواطن أحمد مسعد عيد الاستيلاء على أراضي الدولة ووافقت على استغلالها ساحة انتظار سيارات رغم عدم اختصاصها وبالمخالفة للقانون.

وتبيّن أنّ المتهمة سهلت أيضًا استيلاء عدد من المواطنين على أرض أملاك دولة بشارع صادق جوهر لاستغلالها ساحة انتظار سيارات مقابل مبلغ شهري رغم عدم اختصاصها، وبالمخالفة لقرار التقسيم ودون اتباع الإجراءات القانونية، ولذلك تكون قد أخلت بواجبات وظيفتها التي تحتم عليها الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما أدى إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة، وهو ما يعد ذنبا إداريا يتعين القضاء بمجازاتها عليه.

وجاء في أوراق القضية أنّ المتهم الثالث "ع.إ" مدير إدارة الساحات بالحي، أهمل الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم السادس، ما أدى لإصداره حافظات توريد مبالغ مالية خاصة بمشتل فايزة فارس دون سند قانوني، إضافة إلى تحصيل مقابل استغلال المواطنين أحمد مسعد ساحة رقم 7، وفايزة فارس ساحة رقم 9 للأرض أملاك الدولة كساحات انتظار سيارات مقترحًا تحديد سعر مقابل الانتفاع لساحة انتظار باسم فايزة فارس، رغم أنّ ذلك الأمر من اختصاص لجان التثمين بالمحافظة، فمن ثم يكون ما قام به مخالفا للقانون، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة، وبالتالي يشكل ذنبا إداريا في حقه.

وسهل المتهم الرابع "ع.إ" سكرتير عام الحي، استيلاء المواطنين شهد طه ومحمد عبدالمعطي على أراضي الدولة، ووافق على استغلالها كمشاتل بالمخالفة للقوانين واللوائح ورغم عدم اختصاصه بذلك، وبالمخالفة للقانون، وتمثل إخلالا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وعدم التصرف في أملاك الدولة على نحو يخالف القانون بما يؤدي إلى الإضرار الجسيم بأموال الدولة.

ولم يتخذ المتهم الخامس "م.ع" مدير إدارة الأملاك، الإجراءات القانونية اللازمة حيال تعدي المواطنين فايزة فارس على مشتل وأحمد مسعد على ساحة انتظار سيارات وإسلام عزب وآخرين على ساحة انتظار سيارات والبناء عليها دون ترخيص، كما تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال تعدي المواطن هشام مصطفى على أرض أملاك دولة والبناء عليها دون ترخيص، ما يعد إهمالا جسيما منه في أداء واجبات وظيفته والتي توجب عليه أداء عمله بدقة وأمانة.

وجاء في أوراق القضية أنّ المتهمين السادس "س.م" والسابع "ش.ص"، مديري إدارة الأسواق بالحي، سهلا استيلاء جميع مستغلي المشاتل التابعة للحي وعددها 26 مشتلا على أراضي أملاك دولة رغم إنشاء تلك المشاتل دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وذلك بتحصيل مقابل انتفاع منهم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ولم يتخذ المتهم السادس منفردًا إجراءات تحصيل متأخرات على 11 مشتلا، ما يؤكد أنّ المخالفة التي ارتكبها المتهم بلغت درجة كبيرة من الجسامة وامتد ارتكابها فترة طويلة من الزمن بشكل ينبئ عن إهمال المحال الثالث بوصفه رئيسه المباشر في متابعته بصورة أدت إلى استمراره في ارتكابها، ويعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة

وسهل المتهم السابع استيلاء المواطنين صباح أحمد ومنال كمال وأشجان أحمد وعلي حلمي وخالد عبد الحميد وحازم محمد ومصطفى أحمد ومحمد إبراهيم وومحمد صلاح ومحمد توفيق ومحمود إسماعيل وعادل محمد ونوال أحمد وحسين إبراهيم وإيهاب شوقي وإمام سيد وشهد طه ومحمد عبدالمعطي، على 18 مشتلا بأن حرر مذكرات لهم لمنحهم أراضي أملاك دولة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية وتقديره سعر مقابل انتفاع قيمته جنيه واحد شهريًا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ويعد ذلك إخلالا منه بواجبات وظيفته التي يتعين عليه أن يؤديها بالدقة والأمانة المطلوبة

وأنتهت المحكمة إلى مجازاة "م.ع" و"ع.إ" بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمتهما، ومجازاة "ف.ص" بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر شهرين من راتب كل من "ع.إ"، و"م.إ" و"س.ع"، و"ش.ص".