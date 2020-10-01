السيسي يعزي نواف الأحمد في وفاة أمير الكويت: نقدر مواقفه الأخوية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقدم خلال اللقاء العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح وأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة، في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء، عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

من جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، والتي تأتي امتداد للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار.