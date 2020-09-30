البابا تواضروس يهنئ الشيخ نواف الأحمد بتوليه منصب أمير الكويت

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشيخ نواف الأحمد، بتوليه منصب أمير الكويت، وأرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للأمير الجديد.

وقال البابا في برقيته: "يطيب لي أن أهنئكم بتقلدكم منصب أمير البلاد خلفًا لسمو الأمير صباح الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات. طالبين من الله ان يمنحكم القوة والمعونة لتحقيق المزيد من التطلعات لشعبكم الشقيق، واستكمال مسيرة التنمية والبناء".

وأضاف البابا: "نصلي أن يحفظكم الرب القدير ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم، ويهدي خطاكم في طريق الخير والسلام لبلادكم وللوطن العربي الكبير وللإنسانية كلها".

وكانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نعت في بيان رسمي أمس، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وصفته بأنّه قائد الانسانية ورجل السلام، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لدولة الكويت وعلى المستويين الإقليمي والدولي، خدمة لأمته وللعالم والإنسانية جمعاء.

وتابعت الكنيسة: نذكر له مواقفه النبيلة والأصيلة تجاه وطننا الغالي مصر، بشكل ساهم في تعميق العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين.

واختتمت الكنيسة، بيانها بالقول: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعبًا ولأسرته الكريمة ، ونسأل الله القدير أن يعوض الشقيقة الكويت بمن يكمل مسيرة البناء والنماء، بما يحقق تطلعات الشعب الكويتي في غدٍ أكثر إشراقًا".

وأدى أمير الكويت الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) اليوم الأربعاء.

وبعد وقت قصير من إعلان وفاة الشيخ صباح (91 عاما) أمس الثلاثاء نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح حاكما جديدا.

وتعهد الشيخ نواف (83 عاما) بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وأمن الدولة، بعد أداء اليمين وسط تصفيق النواب. وقال أمام مجلس الأمة "يواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهودنا جميعا مخلصين العمل الجاد".