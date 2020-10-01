عودة المياة للمناطق المتأثرة بالانقطاع في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتهاء أعمال تحويل مسار خطي مياه شرب أقطار 500 مم و300 مم أسفل كوبري ناهيا، والربط على خط مياه قطر 800 مم في اليوم، وفتح المياه، وجار وصول المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة.

وكانت الشركة أعلنت سابقا قطع المياه عن مناطق (حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء الأربعاء الموافق 30-9-2020 حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه لمياه الشرب، كما يلي:

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

تطبيق الهاتف المحمول

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن HCWW 125.

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- يجب التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أنّ الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقي الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي.