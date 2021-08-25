انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة والجيزة بسبب عطل كهربائي بالروافع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن 3 مناطق وهي: «هضبة الأهرام، وإسكان الشباب، وإسكان الضباط» وذلك نتيجة حدوث عطل كهربائي برافع مياه دهشور.

توفير سيارات مياه بالأماكن المتأثرة

واعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان أصدَرته اليوم، عن أسفها نتيجة هذا العطل خارج عن إرادتها، مؤكّدة أنَّها ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

قطع المياه 16 ساعة عن بعض المناطق بالقاهرة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 11 منطقة وهي: «عين شمس الشرقية، شارع فريد سميكة ومتفرعاته، شيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، النزهة الجديدة بالكامل، ميدان الحجاز ومتفرعاته، منطقة جامع الفتح، ميدان الإسماعيلية، تريومف، منطقة الهايكستب»، وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس وحتى الساعة 2 صباح غد الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك لمدة 16 ساعة.

صيانه طارئة على خط 1500 مللي بشارع ترعة الجبل

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان أصدَرته اليوم الأربعاء، سبب الانقطاع، إلى إجراء أعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللي بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43، مهيبة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي توفير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.