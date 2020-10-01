اختصاصات ومهام مجلس السلم والأمن الأفريقي.. تتسلم مصر رئاسته اليوم

لعبت مصر دور إيجابي مميز في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ما مكنها من تولي رئاسته لمدة شهر، وصرح السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بأنّ مصر ستتسلم رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم ولمدة شهر، تتولى خلاله قيادة أعمال الجهاز الأفريقي الرئيسي، المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة السمراء.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن مجلس السلم والأمن الأفريقي ومهامه:

- يتبع المجلس الاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد.

- يتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية للاتحاد الأفريقي، من أجل التوازن الإقليمي في أفريقيا، والقدرة على المساهمة عسكريا وماليا للاتحاد، والإرادة السياسية.

- يتكون المجلس من 15 بلدا أفريقية.

- تتشكل عضويته من 5 دول يتم انتخابها كل 3 أعوام، و10 دول لمدة عامين.

- يعد جهازا دائما لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد.

- يكون مجلس السلم والأمن من ترتيبات الأمن الجماعي والإنذار المبكر لتسهيل الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب لأوضاع النزاعات والأزمات في أفريقيا.

- تدعم المجلس المفوضية وهيئة للحكماء.

- يساعد المجلس على استعادة سيادة القانون، وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية، والتحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها في الدولة العضو المعنية.

- يهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في افريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة وممتلكات ورفاهية الشعوب الافريقية.

- يسعى لترقب ومنع النزاعات، وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسؤولية مجلس السلم والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام.

- يتولى تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.

- يسترشد مجلس السلم والأمن بالمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- يتولى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا، والإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، وصنع السلام بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق، والعمل الانساني وإدارة الكوارث.

- لمصر دور أساسي، في تدشينه، إذ صدقت على البروتوكول المنشئ لمجلس السلم والأمن عام 2005.

- انتخبت البلاد عضوا بالمجلس خلال عامي 2007 و2008، ولمدة عامين من مارس 2012، ثم لـ3 أعوام من شهر أبريل 2016.

- تولت مصر رئاسة المجلس، في سبتمبر 2016، وفي يناير 2018.