النائب كمال أحمد عن عدم ترشحه للانتخابات: مش هقدر أنافس

أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أنه مستعد لخدمة الوطن حتى آخر لحظة في عمره.

وقال فى تصريحات لـ"الوطن"، لأول مرة لن أخوض الانتخابات البرلمانية الجارية سواء على المقاعد الفردية أو القوائم الانتخابية، نظرًا لرفضي مبدأ الانضمام لأي حزب سياسي، رغم العروض التى تلقتها من كثير من الأحزاب.

وأشار "كمال أحمد" إلى أن المشهد الانتخابي صعب للغاية، ولاسيما في ظل انكماش المقاعد النيابية لعدد من الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية، من الدوائر التى تم تقليص عدد مقاعدها من 4 مقاعد إلى مقعد واحد.

وأضاف: "لن استطيع أبدًا أن أنافس على مقعد واحد فى مثل هذه الظروف وتقسيم الدوائر الانتخابية، لذلك قررت عدم المشاركة.

وحول ماتردد عن احتمالية انضمامه لقائمة المعينين بمجلس الشيوخ، والتى تنظر قرار رئيس الجمهورية، أكد النائب كمال أحمد: أنا جندي مستعد لخدمة وطنه حتى آخر لحظة في العمر، سواء كنت داخل البرلمان أو خارجه.

يشار إلى أن النائب كمال أحمد ابن دائرة العطارين بالإسكندرية، والمولود في 13 مارس 1941، من أقدم نواب البرلمان، وقد ارتبط بالعمل العام واتسمت ارائه بالمعارضة البناءة منذ أن كان طالبًا في كلية التجارة لجامعة الإسكندرية، وحصل على دبلوم دراسات عليا في السياسات المالية والإدارية بدرجة جيد جدًا، ودبلوم دراسات عليا في الدراسات السياسية بدرجة جيد جدًا، ما جعله يمتلك الخبرات في العمل السياسي والقدرة على العمل كموجه سياسي بمنظمة الشباب، بجانب عمله كمحاسب قانوني، لعدد من الشركات ورجال الأعمال.

ويحمل النائب كمال أحمد شعار: "الناس عايزة إنجازات على الأرض من هذا المجلس وليس صراعات سياسية ونحتاج إلى وفاق وتلاحم حتى يتم حل المشكلات".