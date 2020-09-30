بالدستور والقانون.. "عبدالعال" ووكيلا البرلمان مستمرون في مناصبهم

يتبقى من عمر مجلس النواب في الفصل التشريعى الحالي، 100 يوم، ومن المقرر أن يعقد المجلس غدا الخميس، أولى جلساته فى دور الانعقاد السادس.

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، أن مدة شغل كل من الدكتورعلي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، لمناصبهم مستمرة حتى نهاية الفصل التشريعي.

وتنص المادة "12 "من اللائحة، أن ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر الأخير مهامه فور إعلان انتخابه، ولا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

كما تنص المادة "14"من قانون اللائحة الداخلية، على أن يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالي، بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور.

ويفتتح رئيس المجلس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.

ويحق لرئيس المجلس أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويَطرح كل ما يؤخَذ الرأى عليه، ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات، وله أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى الرئاسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التى اشترك فيها.