13 نائبا يخوضون الانتخابات بالمنيا وأحدهم يعتذر

أعلن 13 نائبًا حاليًا عن خوضهم لانتخابات مجلس النواب المقبلة في محافظة المنيا، وجرى اعتماد اسمائهم في كشوف المرشحين التي أعلنتها اللجنة القضائية بمحكمة المنيا الابتدائية، فيما انسحب أحد النواب الحاليين وكان مرشحًا عن حزب مستقبل وطن معللًا ذلك بأنه تغليب للمصلحة العامة.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة المنيا، يخوض الانتخابات 3 نواب حاليين هم: "عثمان المنتصر عبدالرحمن، سيد عبدالوهاب عبدالهادي، أشرف جمال شحاتة".

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز سمالوط 3 نواب هم: "توحيد تامر علي، سمير رشاد أحمد، مجدي ملك مكسيموس".

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغة 3 نواب هم: "إيهاب عبدالعظيم جابر، أحمد شعراوي إبراهيم، حسين حسني حسين".

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي 3 نواب هم: "رياض عبدالستار، محمد عبدالحكيم أبوزيد، شريف نادي موسى"، والأخير خاض انتخابات مجلس الشيوخ الماضية ولم يحالفه الحظ.

وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس نائب واحد هو "حسانين عبدالعزيز حسانين".

وأعلن علاء السبيعي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب بالمحافظة سابقا، عن انسحابه وسحب أوراق ترشحه من الانتخابات المقبلة، تغليبا للمصلحة العامة.

وقال "السبيعي": تقديرًا وإجلالًا لضرورة تضافر كافة جهود الدوله مؤسسات وأشخاص، والتوحد حول راية واحده هى حبى للوطن تحت القيادة السياسية التى نجل لها كل احترام بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وحرصًا مني على عدم بث روح الفرقه في مرحلة دقيقة تمر بها بلادنا العزيزة تستهدف الاعتصام والتوحد، أجد أنه من الواجب على أن أُغلٍّب المصلحة العامة والإيثار على النفس حبًا لوطني، وأعلن اعتذاري عن الاستمرار فى خوض المرحلة الانتخابية الحالية لمجلس النواب ٢٠٢٠، وسوف أظل خادما لأهلى وأحبابي وبلادي الغالية مصر في أي موقع أكون فيه.

يشار أن اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنيا، اعتمدت 191 مرشحًا بكشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 16 مقعدًا «فردي» داخل 6 دوائر انتخابية، فيما استبعدت 7 لعدم استيفائهم أوراق الترشح المطلوبة.

ويتنافس 33 مرشحًا في الدائرة الأولى، ومقرها مركز المنيا، على 3 مقاعد، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز سمالوط 33 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز مغاغة 44 مرشحًا على 4 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوقرقاص 27 مرشحًا على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، 18 مرشحًا على مقعد واحد.