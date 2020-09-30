مدير عام آثار المنيا: نسعى لعودة المحافظة إلى الخريطة السياحية

قال محمود صلاح مدير عام آثار المنيا، إن المحافظة تأتي في المرتبة الثالثة بين محافظات مصر من حيث كم الآثار الموجود بها، والتي ترجع لعصور فرعونية ويونانية ورومانية وبيزنطية وإسلامي، ومن ثم تعتبر متحفًا مفتوحًا.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن المنيا كانت موضوعة على الخريطة السياحية، لكن العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد أدت إلى تراجع الحركة السياحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استتباب الأمن، ومن ثم يجب أن تأخذ المحافظة مكانتها التي كانت عليها من قبل.

وتابع، أن المحافظة تقوم ببعض الأعمال المهمة، مثل تمهيد الطرق والكباري المؤدية إلي المناطق الأثرية بسبب الاكتشافات المذهلة التي شهدتها السنوات الأخيرة.