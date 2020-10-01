مصرع طالب بكلية الطب أثناء عبثه بسلاح ناري في المنيا

لقى طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، مصرعه أثناء عبثه بسلاح ناري مرخص، خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أصابته بأسفل الذقن واستقرت في رأسه، مما تسبب في وفاته، وتم نقله لمستشفى ملوى العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات .

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي من مأمور قسم شرطة ملوى بتلقيه بلاغا من مستشفى ملوى العام بوصول " ا- م - س " ، 26 سنة، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بإحدى الجامعات، جثة هامدة، مصابا بطلق ناري بالرأس، وبحسب شهود عيان فإن الشاب كان يتمتع بسمعة طيبه، ولا توجد أي خلافات بينه وبين آخرين.

انتقل إلى المستشفى رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لعمل التحريات اللازمة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث قررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، وانتداب الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة.

وعلى جانب آخر، أنهى شاب في العقد الثالث من عمره حياته منتحرًا، بأن قام بشنق نفسة بباب دورة المياه بمركز ملوى جنوب المنيا، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن المنيا، إخطارًا بمصرع الشاب، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ، إذ تبين مصرع م.ع 22 سنة عامل، وأنه أنهي حياته منتحرًا، بأن قام بشنق نفسه بباب دورة المياه داخل منزله، وتبين أن سبب انتحاره هو مروره بحالة نفسية سيئة، وبسؤال ذويه أكدوا ما جاء بالفحص ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.