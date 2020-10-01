رئيس وزراء أرمينيا: تركيا تشكل تهديدا متزايدا للأمن العالمي

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن "المجتمع الدولي سجّل بوضوح أن التحالف الأذري التركي يقاتل ضد جمهورية آرتساخ وأرمينيا بمساعدة مرتزقة إرهابيين"، مشددًا على أن آرتساخ تحارب الإرهاب الدولي.

وعلى حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال باشينيان، "هذا الإرهاب يهدد الولايات المتحدة وإيران وروسيا وفرنسا، إن آرتساخ وأرمينيا والشعب الأرميني يقاتلون من أجل سلامة الأمن العالمي".

وكان قد دعا باشينيان، المجتمع الدولي، إلى ضمان عدم تورط تركيا في نزاع أرمينيا مع أذربيجان بشأن إقليم ناغورني - كاراباخ المتنازع عليه، وذلك في الوقت الذي تعلن فيه تركيا انحيازها للجانب الأذري على العكس من الاتجاه الدولي لتهدئة الطرفين، وتحفيزهما للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبالأمس، قال باشينيان إن تركيا تخلق حالة من عدم الاستقرار في جوارها في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط والآن جنوب القوقاز، مضيفًا أن تركيا تشكل تهديدًا متزايدًا للأمن العالمي.

ودخل المواجهات العسكرية بين الجيش الأذربيجاني وقوات دفاع "ناغورنو كاراباخ"، يومها الخامس رغم دعوات أطرافٍ دولية وإقليمية بينها روسيا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وإيران، حثّت فيها الجانبين على وقفٍ فوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات.

واعتبرت مسؤولة بارزة من "ناغورنو كاراباخ" الانفصالي عن أذربيجان أن المواجهات المستمرة منذ أقل من أسبوع، أعنف من التي وقعت لآخر مرة مع أذربيجان مطلع إبريل عام 2016، ووصفتها بـ "حربٍ تستهدف جمهورية آرتساخ" ( ناغورنو كارباخ)، التي تأسست عام 1992 بعد صراعٍ دموي دام لنحو 5 سنوات مع أذربيجان إثر تفكك "الاتحاد السوفيتي"، بحسب تعبيرها.

وكانت موسكو قد أعلنت أمس استعدادها لاستضافة وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان، من أجل التوصل لحلٍ للنزاع الأذري ـ الأرميني.

وجاء المقترح الروسي بعد دعوة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لضرورة وقف إطلاق النار فوراً في ناغورنو كرباخ التي ترفض باكو إجراء محادثاتٍ مع مسؤوليها وتصفهم بـ "الانفصاليين الأرمن".