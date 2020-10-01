اتحاد العمال: النقابات تحشد لحضور فعالية احتفالات أكتوبر غدا

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمشاركة في احتفالات نصر 6 أكتوبر، غدًا، لدعم القوات المسلحة وتجديد الثقة في الرئيس السيسي.

وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، على حرص نقاباته ومؤسساته التابعة على المشاركة في هذه الاحتفالية الكبيرة، موضحًا أن النقابات بدأت عملية الحشد والتجهيز للمشاركة في تمام الساعة الواحدة ظهر غد، بلافتات، وشعارات لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر التي تحقق فيها النصر والعبور.

وأضاف أن الفعالية تهدف أيضا لتجديد الثقة في الرئيس، وتفويضه مجددًا، والقوات المسلحة في إتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، إضافة إلى دعم ومساندة المشروعات القومية التي توفر فرص العمل وترفع الإنتاج، والتأكيد على تأييد تصريحات الرئيس بشأن تطوير الشركات العامة والنهوض بها،والحفاظ على حقوق العمال المشروعة.

وتشارك عدد من الأحزاب والمؤسسات والنقابات المهنية والعمالية في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، حيث وجهت الدعوات بالاحتفال في الميادين الرئيسية بمختلف المحافظات.

ودعا أحزاب، للمشاركة في التظاهرة الوطنية التي يشارك فيها قوى وطنية من كافة التيارات، في مدينة نصر إستمراراً للدور التاريخي والوطني للملايين من عمال مصر في دعم الدولة المصرية لمواجهة التحديات.

وتحتفل مصر في هذه الأيام، بالذكرى 47 من انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، والتي لقنت فيها مصر العدو الإسرائيلي درسًا في 6 ساعات، سطرت خلالها بطولات لضباط وصف جنود مصر البواسل بحروف من ذهب في صفحات التاريخ.

دعت عدد من الأحزاب السياسية، المواطنين، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

وكان حزب التجمع قد دعا كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصرى، للمُشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدًا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقًا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة، داعيًا، فى بيان صادر عنه اليوم، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة ٣٠ يونيو، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها .

وجدد الحزب، الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.