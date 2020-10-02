تعرف على قصة "النسر" شعار مصر الرسمي في الذكرى الـ36 لاعتماده

تمر اليوم الجمعة، الذكرى الـ36 لاعتماد البرلمان الشعار الجديد لمصر، وهو عبارة عن نسر زخرفي مضموم الجناحين باللون الذهبي، ويتوسط صدره درع عليه علم مصر.

ونص القانون الذي أصدره مجلس الشعب عام 1984 وصدق عليه رئيس الجمهورية، بأن "شعار جمهورية مصر العربية يتمثل في شكل نسر زخرفي، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين الأيوبي" وقد وقف مرتكزاً على قاعدة كُتِب عليها بالخط الكوفي "جمهورية مصر العربية"، كما نقش فوق صدره درع يمثل علم الجمهورية".

والنسر يرمز إلى الانتصارات العربية، وينظر ناحية يمينه للدلالة على الأخذ باليمين أو التيمن وهو مرفوع الرأس.

وظهر أول شعار يعبر عن شخصية مصر في بداية عهد الدولة الأيوبية التي أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي في مصر بعد القضاء على الخلافة الفاطمية، وكان شعاره نسر أحمر الذي يرمز إلى القوة والانتصار على الأعداء، خصوصاً عندما كانت مصر تحارب الصليبيين في ذلك العهد.

وعاد النسر من جديد كشعار للدولة بعد إعلان الجمهورية في مصر في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، والنسر كان ينظر إلى اليمين كدليل على التيمن، وعلى صدره يوجد هلال وثلاث نجوم في خلفية خضراء تدل على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، والثلاث نجوم الأخرى تمثل الثلاث ديانات الرئيسية في مصر وهي الإسلام والمسيحية واليهودية.

أما خلال الوحدة التي تمت بين مصر وسوريا التي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة من 1958 إلى 1961، تم اتخاذ النسر شعاراً مرة أخرى لكن بشكل يختلف قليلاً، وذلك مع تغيير النقش على صدر النسر بظهور نجمتين خضراوتين يمثلان مصر وسوريا، حيث أن النجمة العليا تمثل الإقليم السوري الشمالي والنجمة السفلى تمثل الإقليم المصري الجنوبي، وأُتخذ هذا الشعار لمصر حتى بعد انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا حتى عام 1972، حيث تم تغييره في عصر الرئيس محمد أنور السادات بعد انضمام مصر لاتحاد الجمهوريات العربية.

ومنذ قيام اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا، اتخذ الاتحاد الجديد شعاراً جديداً وهو صقر قريش الذهبي الناظر جهة اليسار للدلالة على قوة الاتحاد بين البلدان الثلاث، وقد اتخذته مصر شعاراً حتى بعد تفكك الاتحاد حتى عام 1984، واتخذته سوريا وليبيا كشعارين لهما أيضاً حتى الوقت الحاضر.

وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، تم اعتماد الشعار الحالي عام 1984 شعاراً رسمياً للجمهورية، وهو نفس النسر المعهود منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مع الاختلاف في الكتابة في قاعدة الشعار، حيث أصبحت "جمهورية مصر العربية" بدلاً من "الجمهورية العربية المتحدة" مكتوبة بالخط الكوفي، وتمت إزالة النجمتين الخضراوتين من وسط العلم المنقوش في صدر النسر، وأصبح الشعار يوضع في وسط العلم المصري بلون ذهبي.