فتحي مرسي بعد فوزه بمنصب نائب اتحاد الغرف التجارية: إنشاء بورصة السلع أولوية

قال فتحي مرسي رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إنَّه من المقرر أنَّ يتمّ افتتاح بورصة الخضر والفاكهة بمركز بدر بمنطقة التحرير بمحافظة البحيرة نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في أول تصريح له عقب فوزة لشغل منصب نائب ثان رئيس الاتحاد، خلفًا لـ عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة ونائب ثان الاتحاد العام للغرف التجارية الذي كان يشغل هذا المنصب.ش

وأضاف "مرسي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، وقعت بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات، للمساهمة في تمويل مشروع البورصة الزراعية للخضر والفاكهة، مبينًا أنَّ البورصة الزراعية تعد من أهم المشروعات بمحافظة البحيرة وهي من المحافظات الأولى التي تبنت هذا المشروع، وهو أحد المشروعات الرئاسية، والتي تمّ تذليل جميع المعوقات التي كانت تقف عائقا أمامها.

ولفت رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، إلى أنَّ مجلس ادارة الغرف التجارية يضع تنفيذ إنشاء البورصات السلعية ضمن أولوياتها خلال فترة المجلس.

وجاء اختيار فتحي مرسي بالتزكية وموافقة المجلس بالاجماع ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السري، أمس اللأربعاء خلال جلسة الإجراءات التي عقدها الاتحاد لاستكمال هيئة المكتب واختيار عضو لشغل منصب النائب الثاني.

يُشار الى أنَّ عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة قد تمّ إقالته من منصبه بقرار من لجنة 8 الأسبوع الماضي، ويتكون مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية من 27 رئيس غرفة تجارية بمحافظات مصر.

ويشغل منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة، وكلا من محمد المصري نائب أول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وحسن جعفر سكرتير، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق، محمد أبو القاسم أمين صندوق مساعد.

وفاز إبراهيم العربي برئاسة اتحاد الغرف التجارية باكتساح عقب حصوله على 21 صوتًا مقابل 14 صوتًا لـ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد السابق، وتستمر دورة هذا المجلس حتى 2023.

ويعد قطاع التجارة الداخلية من القطاعات التي تقود خلق فرص العمل ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12.5%، ومع الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول في التوظيف بنسبة 20.7%

وتعتبر الغرفة التجارية بالبحيرة من أولى الغرف التي أنشأت بورصات سلعية في مصر، حيث تمّ تعديل قانون الغرف ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لإنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع.

جدير بالذكر أنَّ رئيس الوزراء كان قد خصص 14 قطعة أرض على الطرق السريعة في مختلف المحافظات لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 فدانًا، وذلك لإقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، وأسواق جملة، وأسواق متخصصة، وبورصات سلعية.