بالصور.. وزير الإسكان يفتتح معرض الأهرام العقاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض الأهرام العقاري، والذي يستمر لمدة 4 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين، لعرض مشروعاتهم المختلفة، ورافقه فى الافتتاح عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وقيادات الوزارة والمؤسسة.

وتجول الوزير فى المعرض، لاستعراض أجنحة المطورين العقاريين المشاركين بالمعرض، واستمع إلى نبذات عن المشروعات المختلفة التى يعرضها المطورون، مؤكداً أن هذا المعرض خطوة جيدة، ومبادرة قوية من مؤسسة الأهرام، لبعث رسالة ثقة بالاقتصاد المصري بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص، والذى بدأ يتحرك بعد أزمة كورونا، فهناك بارقة أمل لعودة قوية للسوق العقارية المصرية.

وعبر وزير الإسكان عن سعادته بمشاركة عدد من صغار المطورين العقاريين بالمعرض، وعرض مشروعاتهم العقارية بالمدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، فهذا مؤشر قوى على تكامل القطاع الخاص مع الدولة، فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وتحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة تقدم محفزات مختلفة للتمويل العقاري، لاستيعاب أكبر شريحة من فئات المجتمع المختلفة، وتوفير التمويل لهم للحصول على مسكنهم الخاص، وكذا استيعاب جميع أنواع الوحدات السكنية التى تنفذها الدولة أو المطورون العقاريون، هذا بالإضافة إلى شبكات الطرق ووسائل النقل المتنوعة لتشجيع المواطنين على الانتقال للمدن الجديدة، وتسهيل الوصول إليها.

وأشار الوزير، إلى أننا الآن بصدد التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال أعمال التنمية المتنوعة بهذا المشروع القومي الهام جدا، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة في العام المقبل.