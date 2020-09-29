وزير الإسكان يتابع توصيل المرافق وتسليم أراضي مشروع "بيت الوطن"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف توصيل المرافق وتسليم قطع الأراضي بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّ الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت حتى الآن 7 مراحل بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين العاملين بالخارج، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضي الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج في تملك الأراضي وبناء مساكنهم الخاصة بهم، وربطهم بوطنهم الأم.

وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ أعمال المرافق لتسليم ما تبقى من قطع أراضٍ للحاجزين، مُكلفاً أجهزة المدن الجديدة، بضرورة متابعة مدى التزام المواطنين المُخصص لهم تلك الأراضى بتنفيذ مساكنهم طبقاً للمدد المتاحة للتنفيذ، والتي تحددها اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشروط حجز المشروع.