العضو بـ25 ألفا.. شائعة خطف طفلة تكشف عصابة للاتجار بالبشر عبر "فيس بوك"

"انتشرت إشاعة بأننا حاولنا خطف طفلة والناس مسكونا وضربونا"، من هنا انكشف سر عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية، ليقع 4 أشخاص في قبضة الأمن بمساعدة الأهالي، وتبدأ التحقيقات في الواقعة التي كشف المتهم الرئيسي، تفاصيل نشاطهم الإجرامي.

واعترف المتهم الرئيسى، عاطل، يقيم بالإسماعيلية، بأنه يتزعم تشكيلًا عصابيًا للاتجار بالأعضاء البشرية، من خلال استقطاب أطفال الشوارع والفقراء عبر صفحة على "فيس بوك"، مقرًا خلال التحقيقات بأنه كون تشكيلًا عصابيًا يضم: عامل ونجله مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وربة منزل مقيمة بمحافظة الجيزة، وأنشأوا على "فيس بوك" لاستقطاب المتبرعين راغبى بيع أعضائهم البشرية نظير مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه، مضيفًا أنه استقطب مرضى الفشل الكلوى مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف جنيه.

وكشف المتهم، أنه حرر إيصالات أمانة للمتبرعين، لإجبارهم على عدم التراجع عن إتمام العملية الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى تولى اثنين من عناصر الشبكة السير فى الإجراءات القانونية والطبية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، واقتصار دوره على التنقل صحبة المتبرعين والسير فى جميع الإجراءات، وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء.

وأوضح أنه جمع ضحاياه عن طريق "فيس بوك" كمتبرعين بالكلى بمقابل مادى وتسكينهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبى والتحاليل الخاصة بهم، لكن انتشرت شائعة بين الأهالى بتواجدهم بقصد اختطاف الأطفال والاتجار بأعضائهم، وأنهم حاولوا خطف طفلة، ما دعا الأهالى لضبطهم والتعدى عليهم بالضرب.

وتلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بلاغًا بقيام الأهالى بضبط 4 أشخاص بدائرة القسم، حال محاولتهم خطف طفلة، وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بضبط 4 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، لأحدهم معلومات جنائية، وبمناقشتهم أقروا بأنهم تعرفوا على شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"، وقاما بتجميعهم عن طريق "فيس بوك" كمتبرعين بالكلى بمقابل مادى وتسكينهم بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبى والتحاليل الخاصة بهم، لكن انتشرت شائعة اختطاف الأطفال، وتم ضبهم والتعدي عليهم من الأهالي.

وتمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية من ضبط أحد المتهمين حال تواجده بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن استهداف وضبط المتهمين الآخرين.