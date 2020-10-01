عاجل.. سحب دواء مغشوش ومجهول المصدر من الصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنها ضبطت وحرزت مستحضر "بون كيدي" كريم بكل أشكاله الصيدلية، نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومصدر انتاجه مجهولا.

وأصدَرت الهيئة المنشور رقم 18 لسنة 2020، موجهًا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها لسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "بون كيدي" كريم بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

ومن جهته، أكّد الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنَّ سحب مستحضر "بون كيدي" كريم بكل أشكاله الصيدلية جاء بناء على الإفادة المقدمه من المصنع المذكور فى إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذي نفى أنَّ يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنَّه أنتجه في السابق بإنتاجه، مبينًا أنَّه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.

وشدد على أنَّ هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، لافتًا إلى أنَّ التفتيش الصيدلي سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكّد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأوضح أنَّه في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات فسوف يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التي يوجد بها المستحضر، أما في حال وجود فواتير فسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.