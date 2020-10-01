خطوة بخطوة.. طريقة تسديد مستحقات الحكومة إلكترونيا بعد إلغاء "الكاش"

حددت وزارة المالية، مجموعة من الضوابط لتنظيم تحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على الـ10 آلاف جنيه بداية من صباح اليوم، من خلال مدفوعة المواطن لدفع المستحقات الحكومية.

مدفوعة المواطن هي آلية استحدثتها وزارة المالية لتسهيل دفع المواطنين لمستحقات الدولة داخل مكاتب البريد وفروع البنوك المرخص لها من قبل البنك المركزي المصري.

ووفقًا للكتاب الدوري رقم 137 لسنة 2020 والتي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فوزارة المالية تقدم تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية وسداد رسوم الخدمات الحكومية عبر "مدفوعة المواطن" بـ4 آلاف مكتب بريد و18 بنكًا.

وألزم الكتاب الدوري السلطات واجهزة الدولة والأشخاص الاعتباريون والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ التحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

كما شددت على أنَّ يتعامل القسم المختص بالجهة الحكومية مع المواطن بتحديد الرسوم المطلوب سدادها مع تحديد الباب الموازني الذي سيتمّ توريد عليه باب أول إيرادات وباب ثالث إيرادات/ دائنون/ هيئات اقتصادية.

وأشار إلى ضرورة توجيه المواطن للحصول على أمر توريد من مسؤول ماكينة التحصيل الإلكتروني مستخرج من الماكينة، ثم يتمّ توجيه المواطن عقب حصوله على أمر التوريد إلى مكتب البريد أو احد فروع البنوك الحاصلة على ترخيص من قبل البنك المركزي المصري، بتقديم تلك الخدمة للقيام بسداد قيمة المدفوعة دون تحمل تكلفة إضافية على أن يلتزم المحصل "الجهة الحكومية" مصدرة أمر التوريد باستلام إيصال السداد مختوم من البنك الوارد مع المواطن وإصدار إيصال "33 ع.ح" للمواطن متلقي الخدمة، على أن يكتب على الإيصال تمّ التحصيل من خلال مدفوعة الكترونية "مدفوعة مواطن".

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكّد، في بيان صحفي، أنَّ هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية، أنَّه اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق".

وأوضح وزير المالية، أنَّ المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية "مدفوعة المواطن"، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.