دون ضامن.. احصل على قرض بـ1.5 مليون جنيه بصورة البطاقة من البنك الأهلي

تقدم العديد من البنوك الكثير من الخدمات المصرفية وخدمات الاقتراض للمواطنين، لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الاساسية من متطلبات الحياة، ويحرص البنك الأهلي المصري على تقديم خدمات الاقتراض بأسعار تنافسية، بإجراءات ومستندات مبسطة، لا يصعب على المواطنين تنفيذها، منها الحصول على قرض شخصي يصل إلى نحو مليون ونصف المليون جنيه بصورة البطاقة الشخصية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل حصول العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام على قرض شخصي بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، بصورة البطاقة من البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

مزايا قرض المليون ونصف المليون من البنك الاهلي

- يكون القرض خاصًا بالعاملين في الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

- مدة القرض الشخصي للعاملين تصل إلى 12 عامًا.

- يعطي القرض للعاملين تأمينًا على الحياة والعجز الكلي بشكل مجاني.

- يمنح القرض العاملين فرصة فتح الحساب الجاري مجانًا.

- يمكن الحصول على قرض المليون ونصف المليون من البنك الأهلي المصري من دون الحاجة إلى ضامن.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف

يشترط للراغبين في الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري، ألا يقل السن عن 21 عامًا، وألا تزيد سنه على 60 عامًا عند نهاية سداد التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المليون ونصف المليون

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

ويقدم البنك الأهلي المصري العديد من القروض بدون الحاجة إلى ضامن، وتختلف مجالات التمويل بين تمويل الحصول على السيارات والتمويل العقاري والقروض الشخصية، كما أنه يوفر شهادات ادخارية بأسعار فوائد تنافسية.