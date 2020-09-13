تنفيذا لـ"مايغلاش عليك".. البنك الأهلي المصري يوفر خدمة التحصيل الإلكتروني من خلال المنصة الرسمية للمبادرة

تعاون البنك الأهلى المصرى مع شركة «إى أسواق مصر»، إحدى شركات «إى فاينانس»، والمتخصصة فى الأسواق الإلكترونية، لتوفير خدمة التحصيل الإلكترونى من خلال مختلف بطاقات الدفع للمنتجات المعروضة ضمن المبادرة من خلال منصة العرض الإلكترونية المخصّصة http://www.mobadra.gov.eg

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن خدمة التحصيل الإلكترونى تأتى كخطوة فعالة لدعم المبادرة الرئاسية التى تمتد لثلاثة أشهر، والتى أطلقت سعياً لتشجيع المواطنين على شراء المنتجات محلية الصنع، التى يتم عرضها بأسعار مخفّضة وبخصومات تصل إلى 20%، إلى جانب خصم إضافى مقدّم من الدولة لحاملى البطاقات التموينية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لمختلف فئات المواطنين بمختلف قدراتهم المالية، وبتنوع احتياجاتهم، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم فى زيادة معدلات الاستهلاك وتقليل نسب الاستيراد والتشجيع على تعميق الصناعة المحلية، بما سينعكس على دفع عجلة الإنتاج المحلى، ويسهم فى توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.

وأكد «عكاشة» دعم البنك الأهلى لجميع المبادرات التى تطلقها الدولة فى مختلف القطاعات، بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتيسير سُبل حياته اليومية بوصفه أكبر البنوك المصرية وأكثرها مساهمة فى خدمة المجتمع.

وأعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس»، عن سعادته بالمشاركة فى المبادرة، كونها تعزّز دور الشركة فى منظومة الشمول المالى والتحول الرقمى، وتدعم المستهلك المصرى والإنتاج المحلى، حيث تُعد المبادرة خطوة على طريق التحول الرقمى الذى تتبناه الدولة وتبنى مفهوم جديد للتجارة الإلكترونية وفتح منافذ جديدة للتجار وتوسيع مجالات العمل ودعم التعامل اللا نقدى تماشياً مع رؤية الدولة لبناء «مصر الرقمية»، مشيراً إلى أن «إى فاينانس» تعتبر الشركة الوطنية المتخصّصة فى تقديم أحدث نظم الدفع الإلكترونى وخدمات تطوير تكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية، خاصة وزارة المالية.

وأضاف أن شركة «إى - أسواق مصر»، إحدى شركات «إى - فاينانس»، قامت ببناء وتصميم السوق الإلكترونية للمبادرة www.mobadra.gov.eg بالتعاون مع وزارة المالية والربط مع التجار وإدخال جميع السلع والأسعار لتصبح سوقاً تجارية إلكترونية متكاملة وآمنة للمواطن المصرى، حيث تأتى المنصة لتيسير عملية الشراء المتاحة بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى وتوفير وسائل متنوعة لزيادة وتحفيز الاستهلاك.

من جانبها، أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن الشراكة بين البنك و«إى - أسواق مصر» فى بوابة «مبادرة» تتيح السهولة فى عمليات سداد قيم المنتجات المعروضة، والتى تشمل السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية والمنتجات الجلدية، والأثاث المنزلى وكذا الصناعات الحرفية، حيث يتيح البنك جميع إمكاناته التكنولوجية لخدمة المستفيدين من المبادرة والوصول إلى أهدافها، مضيفة أنه سعياً من البنك للتيسير على العملاء، فإنه يتم إعفاء القروض الشخصية من جميع المصاريف الإدارية، مع تخفيض سعر العائد، وكذا إتاحة تقسيط قيمة المشتريات الخاصة بعملاء بطاقات الائتمان من خلال خدمة التقسيط عبر الهاتف، بالاتصال بمركز الاتصالات 19623.

"البنك الأهلى" و"جامعة بنها" يوقعان بروتوكولاً لميكنة متحصلات الطلبة والعاملين وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة

من ناحية أخرى، وقع هشام عكاشة، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون جديد، بهدف ميكنة متحصّلات الطلبة والعاملين بالجامعة، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور عادل العدوى رئيس لجنة تنمية الموارد بجامعة بنها ووزير الصحة الأسبق، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من الأساتذة وفرق العمل المسئولة بالبنك.

وأكد هشام عكاشة أن البروتوكول الجديد يأتى تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين البنك الأهلى المصرى وجامعة بنها، والتى تتضمن التطوير الشامل للجامعة ومستشفياتها، وذلك بإجمالى مساهمات وصلت إلى مبلغ 73.5 مليون جنيه، بما يتيح توسيع مفهوم الشمول المالى الذى يعد إحدى استراتيجيات البنك المركزى، كما يخدم خطط الدولة فى التحول بشكل كبير إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا مستهدفات التحول الرقمى، مشيراً إلى افتتاح عدد من المشروعات بالجامعة، والتى أسهم فيها البنك ضمن دوره فى دعم القطاع الصحى، الذى وصل إلى 3 مليارات جنيه من إجمالى مساهمات تجاوزت 8 مليارات جنيه فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية ومكافحة الفقر ودعم المرأة المعيلة.

وأعرب الدكتور جمال السعيد عن اعتزازه بالدور المتنامى الذى يقوم به البنك الأهلى، لتطوير جامعة بنها، وبشكل خاص فى القطاع الطبى، مشيراً إلى أن جامعة بنها تعد ضمن أفضل خمس جامعات على مستوى مصر، وتضم مختلف التخصّصات، مضيفاً أن البروتوكول الجديد يتيح مزيداً من التيسير على الطلاب والفريق الطبى والعاملين بالجامعة فى سداد احتياجاتهم إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد المبذول فى هذا الشأن.

وأضاف يحيى أبوالفتوح، أن البنك يهدف من توقيع بروتوكول ميكنة متحصّلات الطلاب والعاملين إلى نشر الثقافة المصرفية والوعى لدى الطلاب بأهمية تعاملهم مع بنك فى مختلف متطلبات حياتهم اليومية وسداد مستحقات ومصروفات الجامعة، وهو الدور الذى يحرص البنك على القيام به، خاصة تجاه الأجيال الجديدة من العملاء، ليصبح التعاون بين البنك والجامعة منظومة متكاملة الخدمات المصرفية والمجتمعية.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى أن البروتوكول يشمل تحصيل مصروفات الطلبة بجامعة بنها من خلال جميع وسائل التحصيل المتعاقد عليها البنك وشركة «إى فاينانس»، وكذا إتاحة إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع للطلاب مع إطلاق محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية مجاناً للطلاب، كما يقدم البنك خدمة سداد المستحقات الخاصة بالضرائب والتأمينات -مدفوعة مواطن من خلال خدمة CPS والتى تمكن الجامعة من سداد الالتزامات الخاصة بها من خلال مقر الجامعة دون الحاجة للتوجه إلى أى جهة حكومية- إضافة إلى سداد مستحقات الموردين أو مقدمى الخدمة عن طريق خدمة الــACH، التى تمكن الجامعة من سداد تلك المستحقات إلكترونياً ولحظياً دون الحاجة إلى إصدار شيكات، مع إتاحة تقسيط المصروفات الدراسية للكليات ذات الطبيعة الخاصة (credit hours) لحاملى بطاقات ائتمان البنك الأهلى المصرى.

وأضافت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك يساهم فى تطوير شامل لمستشفيات الجامعة، منها افتتاح وحدة لتفتيت حصوات الكلى والأشعة التشخيصية، إضافة إلى تجهيز معمل مهارات إكلينيكى مركزى يتيح تدريب طلبة الكليات الطبية بالجامعة مع شراء جهاز رنين مغناطيسى لخدمة مرضى الحوادث والطوارئ وعدد 10 أجهزة تنفس صناعى لاستكمال وحدات الرعاية الحرجة وتطوير العناية المركزة، وكذا تجهيز وحدة تصنيع كمامات مع إعداد 50 كابينة تعقيم، إضافة إلى شراء أوتوبيسين لنقل الطلاب للتيسير عليهم، وهى المساهمات التى قدّمها البنك بعد دراسة جميع احتياجات الجامعة ومستشفياتها، لضمان تحقيق التأثير المرجو.