"الفصل الطاير" سلاح التعليم لمواجهة كثافة الفصول

تسعى وزارة التربية والتعليم، للعمل على حل أزمة كثافة الطلاب في المدارس الحكومية، التي يصل عدد الطلاب في بعضها لنحو 80 طالبًا في الفصل الواحد.

وواجهت الوزارة أزمة الكثافة خلال السنوات الماضية، بالعمل على رفع كفاءة بعض الأبنية التعليمية "مدارس وفصول"، وإعادة تأهيلها مرة أخرى لاستيعاب الطلاب وخفض الكثافة بها، وبناء 75 ألف فصل جديد في آخر 6 سنوات بتكلفة 24 مليار جنيه.

رئيس الوزراء: نحتاج لإنشاء 73 ألف فصل بـ40 مليار جنيه

ولا تزال 47% من الفصول الحكومية تعاني من أزمة الكثافة، طبقا لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: "لدينا 23.5 مليون تلميذ في التعليم قبل الجامعي، 19% من المدارس بها كثافات من 40 لـ50 طالبًا فى الفصل، و14% من المدارس تصل الكثافات فيها إلى 50 لـ60 طالبًا في الفصل، و7.5% من المدراس يوجد بها 70 طالبًا في الفصل",.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ مصر بحاجة لإنشاء 73 ألف فصل جديد بـ40 مليار جنيه، للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية.

وفي سبيل خفض الكثافة الطلابية، انتهجت وزارة التربية والتعليم حلولا مبتكرة لحل مشكلة زيادة الكثافة بالفصول الدراسية، وبينها ما يعرف بـ الفصل الطائر.

تعليم القاهرة: تجهيز 30 فصلًا للعام الدراسي الجديد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تطبيق تجربة (الفصول المتنقلة) في العام الدراسي الجديد، وعددها 30 فصلًا تعليميًا آمنًا، معد ومجهز تجهيزًا متطورًا، للتغلب على الكثافات الطلابية في المدارس التجريبية في 17 إدارة تعليمية، مع توافر فناء كبير داخل المدرسة.

وتقوم فكرة الفصل الطائر على توفير فصول متنقلة مجهزة إلكترونيا وفنيا، يمكن وضعها في فناء المدرسة، لاستيعاب الطلاب فوق الكثافة بالمدارس الحكومية والتجريبية، خاصة التي تُلحق طلابها بفصول ملحقة في مدارس أخرى، لعدم وجود اماكن لهم في المدارس المقيدين فيها.

ويتشكل الفصل الطائر من "كرفان" مجهز بالشاشات الذكية للشرح، ومزود بتكييفات أو مراوح للتهوية الجيدة، ومقاعد للجلوس يقابلها "ديسك" للكتابة عليه، وأنظمة إضاءة جيدة مناسبة، ويستوعب "الكرفان" بين 20 إلى 40 طالبًا، حسب حجم السيارة أو الفناء الموجود بكل مدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الفصول ستحظى بقبول أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، لأنها مشكلة ومبنية على نظم توفر متطلبات منظومة التعليم الجديدة.

خبير تربوي: الطالب هيروح للمدرس ويدور على المعلومة

من جانبه، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إنّ الفصل الطائر يساهم بشكل كبير في خفض الكثافات الطلابية في المدرسة، ويتم تخصيص فصل لكل تخصص، "رياضيات، دراسات، إنجليزي"، وغيرها من المواد التعليمية، ويذهب الطلاب للفصل الموجود فيه المعلم، بأعداد تتناسب مع إمكانية الغرفة، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي والحفاظ على سلامة الطلاب.

وأضاف شحاتة، أنّ الفصل الطائر المتخصص يرتكز على تجهيز الغرفة بالأدوات التعليمية الخاصة بكل مادة، ويتم تحديد أعداد الحصص المتخصصة طبقا لأعداد المعلمين في المدرسة، متابعًا: "بدل ما المدرس يلف على الفصول الدراسية، هيجمع الطلاب في غرفة واحدة".

وأكد شحاتة أهمية الفصول الطائرة من الناحية التربوية، قائلًا إنّها تساهم في تنقل الطلاب وإكسابهم روح الحركة والسرعة في الذهاب للمعلومة وليس انتظارها.