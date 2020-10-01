"الضرائب" تلزم 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية فبراير المقبل

كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تخطط لإطلاق "أبليكيشن" على الهاتف المحمول للفواتير الإلكترونية خلال فبراير المقبل، مبينًا أنَّه مع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة والتي تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تشمل حاليا 134 شركة

وقال "الجيار"، خلال مؤتمر الضرائب الأول الذي ينظمه مكتب "تاس" TAS للمحاسبة الضريبية والقانونية، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة، إن منظمة الفاتورة الإلكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات ومنها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة.

وأكّد أنَّ مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنَّها جهة جباية إلى أنَّها مصلحة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وخلق خدمات مستحدثة للتيسير على المواطنين.

وشدد على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة المالية لتدشين تلك المنظومة الضريبية المهمة، لافتا إلى أنَّ وزير المالية سيصدر قرارًا خلال الأسابيع القليلة بإلزام 340 شركة والفاتورة الإلكترونية، خلال المرحلة الثانية من التطبيق ، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة الأولى المطبقة حاليا تضم 134 شركة.

16 مشروعا لهيكلة مصلحة الضرائب الفترة المقبلة.. وتيسيرات غير مسبوقة للمجتمع التجارى والصناعي

وتابع "الجيار" أنَّ مصلحة الضرائب تخطط لإطلاق 16 مشروعًا في اطار منظومة اعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الان وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الاجراءات الضريبية.

وأعلن الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير معتبرا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها اول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.

وشدد على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق وضم الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإسراع منظومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية وفي نفس الوقت اعتمادها، وسيكون وقت اعتماد الفاتورة وإرسالها المستلم خلال منظومة "B To B" هو نفس التوقيت الذي تحصل فيه على الأموال من ماكينة الصراف الآلي.

وعرض "الجيار"، الإجراءات الأربعة التي يلزم أن تقوم شركات المرحلة الأولى، حتى منتصف نوفمبر المقبل، وألا تواجه العقوبة الواردة في قانون الإجراءات الضريبية.

وكشف "الجيار"، تيسيرات جديدة لقطاعي الاتصالات والمقاولات في حساب الضريبة مراعاة لطبيعة النشاط وتخفيفا للأعباء الضريبية عليهم.

وقال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنَّ تعليمات جديدة ستصدر لعدم احتساب رسم التنمية الخاص بفواتير المكالمات والإنترنت كايرادات واجبة الخصم بضريبة القيمة المضافة.

ومن جهته، قال خالد يوسف المدير التنفيذي لشركة تاس "TAS" للمحاسبة الضريبية والقانونية، ان الشركة رعت مؤتمر اليوم من أجل مناقشة موضوع الساعة في المجتمع الضريبي والصناعي حول الفاتورة الإلكترونية.

وقطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية من خلال تدشين المرحلة الأولى بإلزام 134 شركة بالالتزام بالفاتورة الإلكترونية اعتباراً من يوم الخامس عشر من نوفمبر المقبل.

وأكّد أهمية هذا المشروع للاقتصاد القومي ولخلق منافسة عادلة بين الشركات مع تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي وما تنزح اليه بعض الشركات بالتلاعب في قيم الفواتير الضريبية وإخفاء جانب من التعاملات التجارية مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع شركات ملتزمة بسداد حق الدولة العادل من الضرائب.

ليس هذا فحسب بل إن منظومة الفواتير الإلكترونية ستعمل على تقليل الوقت والجهد للشركات وتحدث ثورة في المعاملات المحاسبية بدلاً من التقديم الورقي للإقرارات، وهو ما يمثل عبئاً على كثير من الممولين.

وأكّد أنَّ التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية من اهتمام كبير لدى القيادة السياسية، إضافة لتشابكات متعددة فكان لزاماً علينا كأحد شركاء تلك المنظومة وانطلاقا من ريادتنا التي تعود لربع قرن من الخبرة في تقديم كل الخدمات الضريبية للشركات والمؤسسات، أن نقدم تلك المبادرة بدعوة ممثلي مصلحة الضرائب المصرية لنفتح حواراً مشتركاً ورائداً لتعظيم الاستفادة من تلك التحولات التي يشهدها النظام الضريبي المصري.

وأعلن استحداث قطاع جديد بالمكتب تحت مسمي الدعم الإلكتروني ضمن خطة توسعية في قائمة الخدمات التي يتيحها المكتب.